Кафельников заявил, что Надаль опроверг все его прогнозы

Москва, 30 января. Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о финале Открытого чемпионата Австралии, в котором испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

По словам бывшего теннисиста, сейчас сложно сказать, почему после двух победных сетов Медведев иногда выключался из игры.

«Трудно сказать, что произошло. Матч был в руках у Даниила, но, к сожалению, не удалось победить. Тот самый обидный гейм в третьем сете при 3:2 (4:0) на чужой подаче. После этого Надаль вернулся в игру. Я не был до конца уверен, что Рафаэля хватит на весь матч. Но он опроверг все мои прогнозы. В итоге вытащил матч», — передает «Чемпионат» слова Кафельникова.

Он также призвал Медведева ни в коем случае не заострять внимание на этом поражении и выразил уверенность, что спортсмена впереди ждет много титулов и побед.

Напомним, в финальном матче Australian Open 35-летний Надаль в напряженном матче победил Медведева, проигрывая в первых двух партиях. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.