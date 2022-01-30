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Киев перебросил подразделение спецназа ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
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ВСУ оснастили ракетными комплексами NLAW подразделения у линии разграничения в Донбассе

  /   Обновлено: 30 января 2022 17:55
Армия
ВСУ оснастили ракетными комплексами NLAW подразделения у линии разграничения в Донбассе
wikipedia.org  /  Jorchr / CC BY-SA 3.0

Луганск, 30 января. Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе полученные от Британии ракетные комплексы NLAW.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что командование ВСУ отказывается ставить новые комплексы на учет. Это объясняется тем, что в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны нет подготовленных специалистов для их применения.

«По данным нашей разведки, в 79-ю десантно-штурмовую бригаду отмечается поступление британских противотанковых ракетных комплексов NLAW», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ на одном из полигонов впервые провели стрельбы из противотанковых ракетных комплексов британского производства. Подчеркивалось, что бойцы поражали мишени на расстоянии от 300 до 600 метров.

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