Депутат Елена Драпеко рассказала, каким запомнит покойного Леонида Куравлева

Москва, 30 января. Депутат Госдумы Елена Драпеко высказалась о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева и вспомнила о совместной работе с советской звездой на съемочной площадке.

Советский актер Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Депутат Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о знаменитом артисте. Она отметила, что большинство зрителей знакомы с главными работами в карьере Куравлева.

«Все помнят его «Афоню», «Живет такой парень», «17 мгновений весны», он везде был разный. Я с ним снималась много лет назад в кинокомедии «Живите в радости». Я была совсем молодая артистка, он уже был звездой», — поделилась Драпеко.

Депутат также рассказала, каким запомнит Куравлева. Она отметила, что артист всегда был доброжелательным и поддерживал ее во время съемок, передает RT.

Артист Василий Ливанов также высказался о смерти Куравлева. Он назвал звезду картины «Афоня» актером с истинно русским характером.