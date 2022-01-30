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Российские автолюбители стали чаще покупать Renault в кредит

Экономика
Российские автолюбители стали чаще покупать Renault в кредит
renault.ru  /  Renault 2018

Москва, 30 января. Французская автомобилестроительная компания сообщила о результатах продаж машин по кредитным программам. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

Свыше 34 тыс. моделей Renault было продано россиянам за весь предыдущий год по программе Renault Finance. Если сравнивать долю кредитных автомобилей бренда с общим объемом продаж, то она составляет 26,2%. Отмечается, что каждый второй кредит выдавался по программе «Поехали!».

Представители автопроизводителя указывают, что осенью прошлого года обновили сервис одобрения кредитов в онлайн-формате, после чего он стал более комфортным для использования. Минимальное количество информации требуется теперь для получения предварительного согласования.

Дилеры Renault в России в 2021 году продали 131 552 экземпляра, что на 2% больше, чем в 2020 году. Концерн занимает четвертую строчку по объему продаж среди всех автомобильных марок в РФ. Рыночная доля компании достигает 7,9% (в позапрошлом году она равнялась 8%).

Компания из Франции собирается к 2030 году полностью уйти от использования машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Данные модели планируется перестать собирать для европейского рынка.

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авто кредит renault
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