Садоводы рассказали о способах спасти слишком вытянувшуюся рассаду томатов

Москва, 30 января. Вытягивание рассады томатов, как правило, чаще всего случается из-за ошибок в уходе, неподходящих условий или очень раннего проращивания.
Если побеги стали слишком длинными, паниковать не нужно. По словам опытных садоводов, всего несколько несложных приемов помогут спасти рассаду и добиться хорошего урожая.
В первую очередь стоит помнить, что световой день для рассады длится 15-16 часов. Все остальное время томатам нужна темнота, а вот прерывистое досвечивание вредит растениям.
«Если листочков еще не более трех, то нужно провести пикировку, иначе побеги перерастут еще сильнее. Также следует рассадить растения подальше друг от друга, чтобы обеспечить лучший доступ к освещению», — пишет издание «Профиль».
Кроме того, необходимо сократить частоту и обильность полива. Также лучше всего понизить температуру воздуха и проветривать помещение. А когда наступит срок высадки томатов, нужно не бояться и заглубить вытянувшееся растение в землю, что тоже затормозит перерастание.
Томаты относятся к числу наиболее полезных для организма продуктов благодаря наличию витамина C в его составе. К такому выводу пришли ученые на основе результатов анализа 12 исследований.