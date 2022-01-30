Садоводы рассказали о способах спасти слишком вытянувшуюся рассаду томатов

Москва, 30 января. Вытягивание рассады томатов, как правило, чаще всего случается из-за ошибок в уходе, неподходящих условий или очень раннего проращивания.

Если побеги стали слишком длинными, паниковать не нужно. По словам опытных садоводов, всего несколько несложных приемов помогут спасти рассаду и добиться хорошего урожая.

В первую очередь стоит помнить, что световой день для рассады длится 15-16 часов. Все остальное время томатам нужна темнота, а вот прерывистое досвечивание вредит растениям.

cherinfo.ru /

«Если листочков еще не более трех, то нужно провести пикировку, иначе побеги перерастут еще сильнее. Также следует рассадить растения подальше друг от друга, чтобы обеспечить лучший доступ к освещению», — пишет издание «Профиль».

Кроме того, необходимо сократить частоту и обильность полива. Также лучше всего понизить температуру воздуха и проветривать помещение. А когда наступит срок высадки томатов, нужно не бояться и заглубить вытянувшееся растение в землю, что тоже затормозит перерастание.

Томаты относятся к числу наиболее полезных для организма продуктов благодаря наличию витамина C в его составе. К такому выводу пришли ученые на основе результатов анализа 12 исследований.