Это мой брат с огромным потенциалом: режиссер Максим Бриус об актере Алексее Нилове

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Нилов сегодня празднует свой 58-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН артиста поздравил режиссер кино и телевидения Максим Бриус.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артистом в ряде разных проектов.

«Прекрасный, мой любимый артист. Я могу назвать Алексея своим братом. С ним легко, всегда интересно», — сказал режиссер.

Максим Бриус также отметил, что, по его мнению, у Алексея Нилова есть все данные для того, чтобы попробовать себя и в жанре комедии.

«Он разный. Для меня он еще не раскрыт. Мне кажется, у него огромный потенциал. Как-то так замкнулось, что в основном он играет либо полицейских, либо бандитов. Мне кажется, у него блистательный комедийный дар. Мне бы очень хотелось его реализовать в этом качестве. Думаю, Леша тоже был бы рад немного сменить амплуа. Я ему желаю того, чтобы он попробовал что-то другое. Я уверен, у него это получится», — пояснил собеседник ФАН.

vk.com / Максим Бриус

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Прежде всего быть здоровым, не болеть и не грустить. Я бы хотел, чтобы у него все складывалось так, как он задумал. Он прекрасный, добрейший человек. Светлый, умный, образованный. Пусть в его жизни будет побольше радости», — подытожил собеседник.

Всенародную любовь Алексею Нилову принесла роль капитана Ларина в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, в список лучших его работ входят такие картины, как «Чужой район — 2», «Чужой район — 3», «Захватчики», «Высокие ставки», «Пять минут тишины. Симбирские морозы».

Ранее кинорежиссер Александр Войтинский через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Петрова. По словам собеседника, приглашая этого артиста, можно быть уверенным, что в итоге будет снят другой материал.