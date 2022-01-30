Режиссер Юрий Кара назвал гениальным покойного Леонида Куравлева

Москва, 30 января. Режиссер Юрий Кара, работавший с актером Леонидом Куравлевым над фильмом «Мастер и Маргарита», рассказал, что артист запомнился ему прекрасным, светлым и замечательным человеком.

Прежде всего Кара отметил русские характеры, созданные Куравлевым во множестве кинокартин. По его словам, на таких людях и держится земля.

«Это был прекрасный, светлый, замечательный человек, профессиональный, гениальный актер», — высказался режиссер в беседе с РЕН ТВ.

Кара также выразил глубокое сожаление о смерти артиста. Куравлев мог как заставить смеяться, так и плакать, заявил режиссер. Память о великом артисте, по его мнению, навсегда осталась в фильмах.

Леонид Куравлев — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Больше всего известен по таким лентам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Афоня», «Двенадцать месяцев», «Семнадцать мгновений весны».

Знаменитый российский актер скончался на 86-м году жизни. Незадолго до смерти он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут известны позже.