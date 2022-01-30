Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 18:57
18:56
Экономика
Отопление в Литве подорожает к концу года на 78%
18:56
Общество
Зоозащитники из Благовещенска помогли бездомному псу обрести дом в Австрии
18:55
Общество
Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
18:53
Происшествия
Кадры с места гибели ребенка при пожаре в Кузбассе оказались в распоряжении ФАН
18:53
Политика
Политолог Безпалько счел пиаром заявления Лондона о конфискации активов «олигархов» из РФ
18:52
Общество
Врач Абдех посоветовал пить больше воды, чтобы «вымыть» лишнюю глюкозу из организма
18:52
Общество
Военкор Сладков — об офицерской школе политработников Советского Союза и России
18:51
Политика
National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США
18:49
Спорт
Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022
18:49
Армия
Киев перебросил подразделение спецназа ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
Все новости

Режиссер Юрий Кара назвал гениальным покойного Леонида Куравлева

Общество
Режиссер Юрий Кара назвал гениальным покойного Леонида Куравлева
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 января. Режиссер Юрий Кара, работавший с актером Леонидом Куравлевым над фильмом «Мастер и Маргарита», рассказал, что артист запомнился ему прекрасным, светлым и замечательным человеком.

Прежде всего Кара отметил русские характеры, созданные Куравлевым во множестве кинокартин. По его словам, на таких людях и держится земля.

«Это был прекрасный, светлый, замечательный человек, профессиональный, гениальный актер», — высказался режиссер в беседе с РЕН ТВ.

Кара также выразил глубокое сожаление о смерти артиста. Куравлев мог как заставить смеяться, так и плакать, заявил режиссер. Память о великом артисте, по его мнению, навсегда осталась в фильмах.

Леонид Куравлев — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Больше всего известен по таким лентам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Афоня», «Двенадцать месяцев», «Семнадцать мгновений весны».

Знаменитый российский актер скончался на 86-м году жизни. Незадолго до смерти он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут известны позже.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер Юрий Кара назвал гениальным покойного Леонида Куравлева
смерть куравлев кара
Комментировать