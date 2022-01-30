Смерть актера Куравлева стала поводом для глумления создателей сайта «Миротворец»

Киев, 30 января. Кончина советского и российского актера Леонида Куравлева вызвала саркастичную реакцию на Украине. Создатели сайта «Миротворец» предпочли поглумиться над гибелью легендарного артиста.

Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января 2022 года на 86-м году. Изначально актера госпитализировали с подозрением на коронавирус, а потом выявили поражение головного мозга. Создатели «Миротворца» начали глумиться над гибелью артиста, они разместили карточку Куравлева и сопроводили ее саркастичной надписью.

«На Московии одним оккупантом меньше», — заявили в Telegram-канале проекта.

«Миротворец» не скрывает русофобской позиции и регулярно размещает на своих страницах информацию о гражданах РФ. Отмечается, что Куравлева «обвиняли» в поддержке коллективного обращения в пользу позиции президента России по Крыму.

Ранее актер Сергей Селин поделился чувствами после смерти коллеги. Он подчеркнул, что появление Куравлева на экранах вызывало улыбки. Скончавшийся артист играл очень разноплановые роли.