«Зенит» объявил о трансфере Азмуна в «Байер»

Санкт-Петербург, 30 января. Иранский нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун официально стал игроком «Байера» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Уточняется, что футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о трансфере нападающего в команду из Леверкузена этой зимой.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам! Спасибо за все, Сердар!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, футболист согласовал с леверкузенским клубом предварительное соглашение, которое должно было вступить в силу в летнее трансферное окно. «Зенит» планировал оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского протокола при подписании контракта с «Байером».