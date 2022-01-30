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«Зенит» объявил о трансфере Азмуна в «Байер»

Спорт
«Зенит» объявил о трансфере Азмуна в «Байер»
Global Look Press  /  Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 30 января. Иранский нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун официально стал игроком «Байера» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Уточняется, что футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о трансфере нападающего в команду из Леверкузена этой зимой.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам! Спасибо за все, Сердар!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, футболист согласовал с леверкузенским клубом предварительное соглашение, которое должно было вступить в силу в летнее трансферное окно. «Зенит» планировал оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского протокола при подписании контракта с «Байером».

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футбол Зенит Сердар Азмун байер
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