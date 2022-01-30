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Алексей Чумаков признался, что с трудом поддерживает дружбу с Ларисой Долиной

Шоу-бизнес
Алексей Чумаков признался, что с трудом поддерживает дружбу с Ларисой Долиной
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 30 января. Музыкант Алексей Чумаков признался, что поддерживает теплые отношения с певицей Ларисой Долиной. Однако, по словам артиста, с исполнительницей непросто дружить.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали героями нового эпизода проекта «Секрет на миллион». Лариса Долина пришла в студию, чтобы поддержать звездную пару. Артистка известна не только благодаря своему творчеству, но и жесткому характеру. Несмотря на это, музыканты поддерживают дружбу с исполнительницей. Чумаков признался в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой, что ему приходится работать над общением с Долиной.

«С Ларисой Александровной очень сложно дружить. В том смысле, что это не поверхностно, над этим надо работать», — поделился артист.

Несмотря на сложности, Долина уверена, что ей удалось выстроить теплые отношения с артистами. Она призналась, что с любовью относится не только к Чумакову и Ковальчук, но и к их дочери, которую назвала замечательной.

Ранее Ковальчук призналась, что не мечтала о таком муже, как Чумаков. По словам артистки, она надеялась, что ее супруг не будет звездой, но затем с удовольствием изменила решение.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Чумаков признался, что с трудом поддерживает дружбу с Ларисой Долиной
ковальчук чумаков долина
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