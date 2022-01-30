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Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила с инициативой о проведении встречи с РФ

Политика
Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила с инициативой о проведении встречи с РФ
pixabay.com

Париж, 30 января. Кандидат на пост французского президента Валери Пекресс предложила провести переговоры по безопасности в Европе с участием России и Европейского союза.

По словам Пекресс, на данный момент между Москвой и Парижем установлен контакт. Она подчеркнула, что встреча с российской стороной позволит гарантировать спокойствие у европейских границ. Кандидат в президенты Франции также отметила, что позиция ее страны в этих переговорах будет твердой.

«Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ Альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить», — высказала она свое мнение.

Она напомнила, что Париж выступает за защиту границ Украины, которые должны остаться нерушимыми.

Ранее сообщалось, что европейские государства, включая Францию, сыграли важную роль при составлении письменного ответа США и НАТО на инициативы России по гарантиям безопасности. Об этом заявил представитель французского МИД.

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россия париж франция
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