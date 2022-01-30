Подорожание квартир на «вторичке» вынудило россиян отказаться от оформления ипотеки

Москва, 30 января. Однокомнатные квартиры и студии подорожали на вторичном рынке почти на 25% за последний год, передает портал «Мир недвижимости». Именно поэтому россияне стали чаще отказываться от оформления ипотеки.

Квартиры-студии и «однушки» более 32 квадратных метров выросли в цене на четверть. В среднем по России их стоимость увеличилась до 91 тысячи рублей за «квадрат». Заметнее всего жилье подорожало в Сочи — более чем на 86% за год.

В тройке лидеров также оказались Краснодар и Московская область, где ценники подскочили на 67% и 42% соответственно. В Москве показатели близки к средним по России — малогабаритные квартиры здесь стали дороже на 24%, добравшись до отметки в 334 тысячи рублей за квадратный метр.

Изменения на рынке привели к тому, что большинство московских квартир не может найти своих покупателей. Как отмечают аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости», сейчас хорошо продается только жилье со скидками, но это только 20% от общего числа предложений.