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Гимнаст Далалоян оправдался за пост о завершении карьеры

Спорт
Гимнаст Далалоян оправдался за пост о завершении карьеры
Global Look Press  /  YUTAKA/AFLO

Москва, 30 января. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру. По его словам, журналисты неправильно поняли посыл сообщения.

Далалоян утром в воскресенье опубликовал пост в Instagram, в котором намекнул, что «пора бы приземлиться», «подумать о себе и семье». Позднее главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко удивился тому, что его подопечный якобы завершил спортивную карьеру.

Он поспешил оправдаться, подчеркнув, что его неправильно поняли, и заверил, что продолжит карьеру.

«Меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждет много больших турниров», — написал Далалоян в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Далалоян является олимпийским чемпионом ОИ-2020 в командном многоборье, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

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Андрей Родионенко спортивная гимнастика Артур Далалоян
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