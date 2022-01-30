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Политика США привела к подорожанию газовых фьючерсов в ЕС на следующую зиму

  /   Обновлено: 30 января 2022 17:36
Экономика
Политика США привела к подорожанию газовых фьючерсов в ЕС на следующую зиму
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 30 января. Стоимость природного газа в Европе на зиму 2022-2023 годов уже подскочила выше 500 долларов за тысячу «кубов», пишет EADaily.

Голубое топливо подорожало в рамках форвардных контрактов на бирже ICE в Лондоне выше отметки 511 долларов за 1 тыс. кубических метров. Эксперты связывают тенденцию с поведением Соединенных Штатов Америки, из-за которых в регионе еще долгое время будет оставаться высокая цена на энергоресурс.

Вашингтон пытается проводить жесткую санкционную политику по отношению к России. Белый дом также регулярно говорит о том, что Москва сократит поставки в ЕС. Это приводит к росту напряжения на рынке, что уже отразилось на поставках сырья в будущую зиму. Только в текущем месяце стоимость энергоносителя во фьючерсах подскочила на 90 долларов.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что США попросту пытаются свалить вину за энергетический кризис в Европе на Россию, поэтому и сохраняют такую риторику, а высокие цены газа — побочный эффект.

«Главное, это переложить на Россию вину за ценовой кризис в Европе и консолидировать европейцев под своими знаменами», — отмечает замдиректора ФНЭБ.

Специалист допускает, что Вашингтон в конечном итоге стремится нарастить выручку с реализации собственных нефтегазовых запасов, а также привлечь инвестиции в свои проекты, в том числе за счет сдерживания экономического развития Евросоюза.

При этом американскому сжиженному природному газу не удалось вытеснить отечественное топливо с рынка Европы, указывает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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Все новости / Экономика / Политика США привела к подорожанию газовых фьючерсов в ЕС на следующую зиму
россия гривач природный газ энергокризис ФНЭБ США и ЕС
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