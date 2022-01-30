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Аналитик Васильев: колебания курса рубля сохранятся на следующей неделе

Экономика
Аналитик Васильев: колебания курса рубля сохранятся на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 30 января. Резкие колебания курса рубля сохранятся на следующей неделе из-за высокой чувствительности рынка к геополитической повестке, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в комментарии «Российской газете».

По его словам, целевой диапазон рубля составит 76-80 единиц в паре с долларом и 86-90 единиц в паре с евро. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и другие экспортные товары, которые дорожают на фоне геополитических рисков. Кроме того, Центробанк РФ на прошлой неделе приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, что тоже должно поддержать рубль. Как считает Васильев, сдерживающими факторами выступят окончание январского налогового периода, снижение спроса инвесторов на рисковые активы и укрепление доллара.

Директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов ранее рассказал о преимуществах покупки российских еврооблигаций перед вкладами. По его словам, доходность таких бумаг может быть в несколько раз выше, чем у депозитов.

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доллар прогноз рубль евро
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