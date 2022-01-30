Жительница Канзаса обвиняется в подготовке женского батальона ИГ в Сирии

Вашингтон, 30 января. Прокуратура штата Вирджиния заявила об аресте гражданки США Эллисон Флюк-Экрен, которая ранее проходила в качестве подозреваемой по засекреченному уголовному делу о причастности к деятельности «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Уроженку Канзаса в возрасте 42 лет обвинили в наборе и руководстве женским подразделением в составе данной террористической организации. Сообщается, что Флюк-Экрен была передана ФБР после задержания в Сирии, где она принимала непосредственное участие в деятельности ИГ как минимум с 2014 года. Иных подробностей об аресте и содержании под стражей представители властей не раскрывали.

Kansas woman is arrested for 'joining ISIS and leading an all-female battalion' in Syria https://t.co/5q2q1sqxn0 — Daily Mail US (@DailyMail) January 29, 2022

По данным следователей, обвиняемая является ярой сторонницей идеологии «Исламского государства». В 2008-м она перебралась в Египет и в течение нескольких лет часто приезжала в США. В Сирию она якобы попала в 2012-м и после этого не возвращалась на родину. Тогда же она вышла замуж за человека, убитого при совершении в атаке на Телль Абьяд в 2016 году. Через несколько месяцев Флюк-Экрен вступила в повторный брак с экстремистом ИГ из Бангладеш, который специализировался на беспилотных летательных аппаратах и был уничтожен между 2016-м и 2017-м. После этого она вновь стала женой одного из боевиков, занимавшего видный пост в группировке и отвечавшего за оборону города Ракка. Используя некоторые каналы, уроженка США пыталась донести до своей семьи сведения о собственной гибели, чтобы правительство прекратило ее поиски.

Quick thread on the arrest and charging of a 42 year old Kansas woman charged with joining ISIS and leading a battalion of woman fighters. It was unsealed today. pic.twitter.com/eClPKkeNi3 — Seamus Hughes (@SeamusHughes) January 29, 2022

Все это время она занималась вербовкой и диверсионной подготовкой женщин и девушек. Флюк-Экрен объясняла им правила обращения со стрелковым оружием и взрывными устройствами, в том числе поясами смертников. Также ее считают причастной к планированию ряда нападений на одно из учебных заведений США с привлечением местных сторонников ИГ. Помимо этого, террористка предположительно оказывала членам группировки помощь при поиске жилья, переводила сообщения лидеров ИГ и давала уроки детям, внушая им экстремистскую идеологию.

Министерство юстиции США заявило, что нашло не менее шести свидетелей, которые подтвердили выдвинутые против Флюк-Экрен обвинения. По их словам, за время ее нахождения в Сирии она подготовила к вступлению в ряды террористов более сотни женщин и молодых девушек, при этом среди учеников был и ее собственный малолетний ребенок. По сообщению прокурора города Александрия, штат Вирджиния, уголовное дело в отношении Флюк-Экрен было заведено в 2019 году, однако его существование не афишировалось. Ожидается, что она впервые предстанет перед судом 31 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.