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Владимир Путин продемонстрировал знание итальянского языка на встрече с бизнесменами

Политика
Владимир Путин продемонстрировал знание итальянского языка на встрече с бизнесменами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин блеснул своим владением итальянским языком в ходе беседы с представителями бизнеса.

Глава государства в режиме видеоконференции пообщался с представителями крупных итальянских компаний. Встреча началась с проверки связи, где Путин ответил собеседникам на родном для них языке. После президент дал еще указания, но уже на русском.

«Звука нет, нужно нажать кнопочку там, господин Тренто», — приводит слова президента «Россия-1».

Перед встречей в западных газетах появлялись фейки об указаниях бизнесменам не встречаться с Путиным. Однако желание общаться в ходе видеозвонка отличалось от той информации, что подавали в иностранной прессе, сообщили журналисты.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей Италии на родном для них языке. Главу государства показали в программе «Вечерний Ургант», где прозвучало его обращение к гражданам другой страны на фоне Колизея.

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путин италия язык
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