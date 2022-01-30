Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 18:56
18:55
Общество
Ракета-носитель SpaceX может столкнуться с поверхностью Луны в начале марта
18:53
Происшествия
Кадры с места гибели ребенка при пожаре в Кузбассе оказались в распоряжении ФАН
18:53
Политика
Политолог Безпалько счел пиаром заявления Лондона о конфискации активов «олигархов» из РФ
18:52
Общество
Врач Абдех посоветовал пить больше воды, чтобы «вымыть» лишнюю глюкозу из организма
18:52
Общество
Военкор Сладков — об офицерской школе политработников Советского Союза и России
18:51
Политика
National Interest: прогресс в переговорах по украинскому кризису отсутствует по вине США
18:49
Спорт
Медведев предположил, что его супруга сломала телевизор после финала AO-2022
18:49
Армия
Киев перебросил подразделение спецназа ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе
18:40
Общество
Два человека с проказой находятся под наблюдением в Дагестане
18:36
Экономика
Регионы РФ вводят денежные выплаты за информацию о нетрезвых водителях
Все новости

Читатели Daily Express посоветовали НАТО отказаться от агрессивных планов против России

Армия
Читатели Daily Express посоветовали НАТО отказаться от агрессивных планов против России
Федеральное агентство новостей

Лондон, 30 января. Читатели британской газеты Daily Express посоветовали НАТО отказаться от агрессивных планов против России, потому что шансы на победу в конфликте у Запада практически нулевые.

Издание опубликовало материал, в котором сравнило армии РФ и стран НАТО по численности. По словам журналистов, по этому показателю Россия из членов военно-политического блока уступает только США. Российские войска имеют в своем распоряжении около 1,154 миллиона человек, а США — 1,346 миллиона военных. Автор публикации также заявил, что Москва якобы разместила ударные соединения ВС РФ вдоль границы с Украиной.

Пользователи раскритиковали статью за неполноту сравнения, а также рассказали, почему Североатлантическому альянсу лучше не воевать с Москвой из-за Киева. По словам британцев, у российской армии есть гиперзвуковое оружие, о котором западные страны могут только мечтать. Они также отметили, что Украина не стоит того, чтобы начинать конфликт.

«Украина не входит в состав НАТО. Или Альянс теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?» — задался вопросом британец.

«Армии наполеоновской Франции и Третьего рейха также превосходили российскую по численности, но тем не менее они проиграли войну», — заявил еще один пользователь.

В Кремле ранее заявляли, что Россия ни на кого нападать не собирается. Политолог Яков Кедми убежден, что НАТО всеми силами пытается спровоцировать Москву на агрессивные действия, но безуспешно.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Читатели Daily Express посоветовали НАТО отказаться от агрессивных планов против России
россия нато британия
Комментировать