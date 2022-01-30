Лондон, 30 января. Читатели британской газеты Daily Express посоветовали НАТО отказаться от агрессивных планов против России, потому что шансы на победу в конфликте у Запада практически нулевые.

Издание опубликовало материал, в котором сравнило армии РФ и стран НАТО по численности. По словам журналистов, по этому показателю Россия из членов военно-политического блока уступает только США. Российские войска имеют в своем распоряжении около 1,154 миллиона человек, а США — 1,346 миллиона военных. Автор публикации также заявил, что Москва якобы разместила ударные соединения ВС РФ вдоль границы с Украиной.

Пользователи раскритиковали статью за неполноту сравнения, а также рассказали, почему Североатлантическому альянсу лучше не воевать с Москвой из-за Киева. По словам британцев, у российской армии есть гиперзвуковое оружие, о котором западные страны могут только мечтать. Они также отметили, что Украина не стоит того, чтобы начинать конфликт.

«Украина не входит в состав НАТО. Или Альянс теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?» — задался вопросом британец. «Армии наполеоновской Франции и Третьего рейха также превосходили российскую по численности, но тем не менее они проиграли войну», — заявил еще один пользователь.

В Кремле ранее заявляли, что Россия ни на кого нападать не собирается. Политолог Яков Кедми убежден, что НАТО всеми силами пытается спровоцировать Москву на агрессивные действия, но безуспешно.