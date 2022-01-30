Ямальские зоозащитники вновь отправили в тундру вернувшихся к людям белых медвежат

Салехард, 30 января. Живущих на Ямале двух белых медвежат, которые привыкли выходить к людям, перевезли на полуостров Явай, в национальный парк «Гыданский».

Место дислокации было выбрано зоозащитниками не случайно — полуостров Явай практически необитаем. По словам специалистов, территория Гыданского национального парка является традиционным местом охоты белых медведей на нерпу, говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.

«По информации нацпарка "Гыданский", в районе нового места их заброски есть так называемый потенциальный "опекун" — медведица с медвежонком. Велика вероятность, что Хара и Савэй будут следовать за опекуном, питаясь первое время остатками его добычи, — объяснил директор «НЭЦ морские млекопитающие» Андрей Болтунов.

При этом ранее медвежат уже отправляли подальше от людей. Однако оставшиеся без мамы малыши прошли сотни километров, чтобы вернуться к вахтовикам. По всей видимости, когда запасы рыбы кончились, медведи отправились в обратный путь.