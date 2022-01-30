Мировые цены на уголь вернулись к рекордному росту из-за ситуации на Украине

Москва, 30 января. Цены на уголь вновь приближаются к рекордно высокому уровню, так как украинский кризис повышает вероятность того, что европейские потребители начнут покупать ископаемое топливо, передает агентство Reuters.

Рост цен также обусловлен опасениями, что обострение отношений между Россией и Западом на фоне Украины приведет к сокращению поставок голубого топлива в еврозону. Базовый индекс угля уже вырос более чем на треть — до 262 долларов за тонну.

Изначально удорожание было связано с месячным запретом на поставки от главного экспортера — Индонезии. Со стороны РФ Европа получает более трети своего объема природного газа и еще с лета борется с дефицитом, который помешал вовремя заполнить подземные хранилища. При этом Москва неоднократно заверяла, что готова нарастить объемы сырья, однако соответствующих заявок не поступало.

При этом Индонезия, по мнению экспертов, искусственно создала угольный кризис в Азии. Как отметил советник отдела по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве РФ Дмитрий Федоренко, от индонезийских поставок зависит подавляющее большинство экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.