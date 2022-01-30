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Число действующих буровых установок в США превысило 600 штук

Экономика
Число действующих буровых установок в США превысило 600 штук
pixabay.com

Вашингтон, 30 января. Количество действующих буровых установок на территории Соединенных Штатов достигло 610 штук. На это указывают данные Baker Hughes.

С 21 января по 28 января число активных буровых установок в США возросло на 6 — до 610 штук. За неделю показатель увеличился на 4 — до 495, а количество работающих газовых буровых повысилось на 2 — до 115 штук.

Резкое сокращение числа буровых установок началось после обвала нефтяных цен. До его начала на 13 марта 2020 года в США работало 792 буровых установки из которых 683 были нефтяные. В августе того же года количество активных буровых упало до минимума и составило 244 штуки.

Нефть способна подорожать до 100 долларов за баррель, если свободные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых при продолжении восстановления мировой экономики. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

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