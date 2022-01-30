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Журналист Кот: С приходом Байдена к власти Америка может «оплачивать счета» Европы

Общество
Журналист Кот: С приходом Байдена к власти Америка может «оплачивать счета» Европы
pixabay.com  /  moritz320

При нынешнем президенте США Джо Байдене определенные международные программы в Европе могли начать наполняться большими финансовыми вливаниями из США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уступки в Европе нынешнего главы Белого дома Джо Байдена стали одной из причин кризиса вокруг Украины, поскольку ЕС якобы привык полагаться на помощь Америки.

«Чем ближе будет подходить время к выборам в Америке, тем больше мы будем слышать непосредственно от Трампа и других республиканцев обвинений демократов во главе с Байденом в слабости, глупости, предательстве», — сообщил журналист.

Юрий Кот также отметил, что, на его взгляд, между бывшим и нынешним главами Белого дома нельзя выделить кого-то одного, чей подход к управлению страной можно назвать более удачным.

«Конечно, в словах Трампа доля правды есть. Задаешься вопросом, какая система координат для Америки лучше: центристская, ориентированная вовнутрь, которую преследует Трамп, или ориентированная вовне, сторонником которой является Байден. Однозначного ответа не найти», — пояснил собеседник ФАН.

Журналист Кот: С приходом Байдена к власти Америка может «оплачивать счета» Европы
facebook.com / Юрий Кот

В завершение он предположил, что заявления экс-президента могут иметь под собой реальные основания.

«Когда Байдена выбрали президентом, мы помним, как ликовали европейские страны. Это наталкивает на мысль, что при Байдене какие-то программы по внешнему контуру с немалыми бюджетами начали наполняться американскими деньгами. Когда Трамп говорит, что за все будет платить Америка, возможно, так и есть», — заключил эксперт.

Ранее политолог Алена Август в беседе с ФАН рассказала о том, что при желании американский предприниматель Илон Маск может стать новым президентом США. По ее словам, избирателей привлечет его образ борца с системой.

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