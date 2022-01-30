The Guardian: в Италии переизбран президент Маттарелла, который не хотел баллотироваться

Рим, 30 января. Президентом Италии вновь избран Серджо Маттарелла, который не хотел баллотироваться на пост. Об этом пишет издание The Guardian.

Как отмечают журналисты, ведущие партии так и не смогли договориться об избрании какой-либо другой кандидатуры, поэтому Маттарелле придется остаться президентом Италии еще на семь лет. В целом процесс голосования в итальянском парламенте был абсурдным, так как он выявил глубокие разногласия среди правящей в стране коалиции, указывает The Guardian. Дело в том, что выборы состоялись лишь после восьми раундов голосования.

80-летний Маттарелла оказался единственным кандидатом, который может продолжать работу на посту президента. Баллотироваться его уговорил премьер-министр Марио Драги, хотя сам политик не желал переизбираться и говорил, что у него другие планы.

Сейчас тандем Маттареллы и Драги называют единственным, что позволит удержать Италию от безумия и отсутствия политического руководства, заключает издание.

Ранее сообщалось, что седьмой тур голосования на выборах президента Италии завершился безрезультатно.