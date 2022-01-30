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The Guardian: в Италии переизбран президент Маттарелла, который не хотел баллотироваться

Политика
The Guardian: в Италии переизбран президент Маттарелла, который не хотел баллотироваться
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Рим, 30 января. Президентом Италии вновь избран Серджо Маттарелла, который не хотел баллотироваться на пост. Об этом пишет издание The Guardian.

Как отмечают журналисты, ведущие партии так и не смогли договориться об избрании какой-либо другой кандидатуры, поэтому Маттарелле придется остаться президентом Италии еще на семь лет. В целом процесс голосования в итальянском парламенте был абсурдным, так как он выявил глубокие разногласия среди правящей в стране коалиции, указывает The Guardian. Дело в том, что выборы состоялись лишь после восьми раундов голосования.

80-летний Маттарелла оказался единственным кандидатом, который может продолжать работу на посту президента. Баллотироваться его уговорил премьер-министр Марио Драги, хотя сам политик не желал переизбираться и говорил, что у него другие планы.

Сейчас тандем Маттареллы и Драги называют единственным, что позволит удержать Италию от безумия и отсутствия политического руководства, заключает издание.

Ранее сообщалось, что седьмой тур голосования на выборах президента Италии завершился безрезультатно.

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Серджо Маттарелла выборы италия
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