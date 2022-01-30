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Надаль победил Медведева в финале AO-2022

  /   Обновлено: 30 января 2022 17:15
Спорт
Надаль победил Медведева в финале AO-2022
TACC  /  AP / Hamish Blair

Мельбурн, 30 января. Российский теннисист Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча проходила на «Род Лэйвер Арене» и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу пятой ракетки мира.

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль отыгрался с 0-2 по сетам и выиграл в пяти партиях — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Испанец завоевал рекордный 21-й Шлем в карьере.

Медведев между третьим и четвертым сетами, обращаясь к судье на вышке, назвал болельщиков на трибуне безмозглыми идиотами. Арбитр Джон Блом призвал публику к порядку и пригрозил, что вызовет охрану, если она продолжит мешать теннисистам.

Медведев второй раз подряд выходит в финал австралийского турнира. В 2021 году вторая ракетка мира в трех сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович не смог защищать титул, так как власти Австралии депортировали серба из страны на фоне скандала с аннулированием визы.

Российский теннисист является действующем победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open — 2021). Пятая ракетка мира Надаль является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Напомним, в полуфинале австралийского турнира 2022 года Медведев в четырех сетах победил Стефаноса Циципаса. Второму финалисту Надалю также понадобилось четыре сета, чтобы разобраться с Маттео Берреттини.

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Все новости / Спорт / Надаль победил Медведева в финале AO-2022
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