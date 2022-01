Конгресс США не смог договориться о бюджете для «плана Байдена»

Вашингтон, 30 января. Строительные работы в рамках инфраструктурного плана президента Джо Байдена находятся в подвешенном состоянии в результате продолжающегося спора членов конгресса касательно федерального бюджета. Об этом сообщает агентство The Washington Post.

Nearly three months after President Biden signed a roughly $1.2 trillion infrastructure bill into law, federal transportation officials say much of their work is on hold — as a result of an unresolved congressional fight over federal spending https://t.co/HL3vwHyTGB