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Конгресс США не смог договориться о бюджете для «плана Байдена»

Весь мир
Конгресс США не смог договориться о бюджете для «плана Байдена»
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 30 января. Строительные работы в рамках инфраструктурного плана президента Джо Байдена находятся в подвешенном состоянии в результате продолжающегося спора членов конгресса касательно федерального бюджета. Об этом сообщает агентство The Washington Post.

«Значительная часть наших программ по строительству автомагистралей, транзиту и дорожной безопасности ограничена бюджетным потолком. Без действий конгресса мы не сможем продолжить реализацию многих новых инициатив, финансируемых на основе законопроекта», — отметил представитель министерства транспорта Карлос Монхе.

Так, из-за проблем с бюджетом были приостановлены проекты на 1,2 млрд долларов по сокращению выбросов углекислых газов и на 1,4 млрд по охране дорог и мостов от последствий климатических изменений. Хотя Федеральное управление железных дорог получит 66 млрд долларов в следующие пять лет, по словам Монхе, агентство не может нанять сотрудников для управления притоком денег.

Власти некоторых штатов полностью приостанавливают работы, пока конгресс не одобрит выделение 9 млрд долларов в дополнение к средствам на шоссе.

Коалиция из 60 групп, представляющих транспортную индустрию, написала лидерам конгресса, что «приостановление работ абсолютно неприемлемо и приведет к срыву осуществления проекта, сокращению рабочих мест среди строителей и сотрудников обрабатывающей промышленности, а также задержкам в улучшении критически важной транспортной инфраструктуры».

Нынешнее соглашение о федеральном бюджете истекает 18 февраля, из-за чего законодатели будут вынуждены или одобрить еще одну краткосрочную меру, или немедленно достигнуть согласия касательно плана.

Документ о развитии инфраструктуры является результатом длительных переговоров с участием различных групп. Первоначально на план, который стал одним из ключевых предвыборных обещаний команды Байдена, планировалось рассчитывали потратить около 3,5 трлн долларов, однако ряд сенаторов не поддержали этот законопроект. Его бюджет был урезан до 2 трлн долларов в результате соглашений в октябре.

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