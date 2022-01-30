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Политолог Саймс объяснил, как советские офицеры сорвали планы США на «вторжение на Украину»

  /   Обновлено: 30 января 2022 17:08
Политика
Политолог Саймс объяснил, как советские офицеры сорвали планы США на «вторжение на Украину»
Pr Scr youtube.com  /  Большая игра

Киев, 30 января. Намерение США раздуть кампанию с выдуманным вторжением на Украину до его физической реализации сорвали самые неожиданные факторы в лице еще советских офицеров в украинской разведке.

В Главном управлении разведки Украины, по всей видимости, еще остались офицеры старой — советской школы. Они в итоге и прекратили информационную вакханалию вокруг угрозы вооруженного вторжения, раздутую западными СМИ, тем самым сорвав провокацию США, направленную на разжигание большого конфликта в регионе.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился американский политолог Дмитрий Саймс, отметив, что именно вмешательством опытных офицеров разведки в какой-то мере и объясняется внезапный разворот Зеленского в вопросе нагнетания военной истерии вокруг несуществующей угрозы. В первую очередь он, конечно же, думает о спасении экономики и, соответственно, президентского кресла. Но окончательно его убедить в необходимости сорвать кампанию США по нагнетанию обстановки могли именно офицеры военной разведки, которые на пальцах объяснили, что все «планы нападения» — полная чушь, выдуманная далекими от постсоветских реалий американскими аналитиками.

Политолог Саймс объяснил, как советские офицеры сорвали планы США на «вторжение на Украину»
Федеральное агентство новостей /

«Знаете, когда я смотрю на разногласия между Байденом и Зеленским, я их вижу немного иначе, чем большинство экспертов и аналитиков. Я не считаю, что Зеленский сопротивляется тому, чтобы его гнали на войну. Наоборот, мне хочется, чтобы он говорит Байдену: вы нас российской армией не пугайте, она пока на нас нападать не собирается, я не хочу, чтобы вы говорили какие-то драматические вещи, которые будут пугать инвесторов и вызывать панику среди населения. Но в действительности он говорит: раз вторжение — дайте нам ракет. Это отнюдь не миролюбивая позиция. Но я верю, что у Зеленского есть два мотива перечить Байдену. О первом я уже сказал, он чисто экономический. А второй — в украинской разведке еще хватает офицеров, служивших еще в советской армии. Вот эти офицеры и уговорили Зеленского и остальных сменить позицию, объяснив ему, что никто не готовится воевать. Тем самым, как это ни парадоксально звучит, советские офицеры в украинской разведке сорвали планы США на вторжение на Украину», — проанализировал ситуацию Дмитрий Саймс.

Политолог добавил, что западные СМИ и даже аналитики Пентагона все чаще выдают полный абсурд, пытаясь доказать подготовку к пресловутому вторжению. К примеру, не так давно главным признаком готовящейся агрессии одно из крупных американских изданий назвало прибытие полевых госпиталей к месту проведения российских учений. Политолог напомнил, что он сам учился в советском университете и там ему объясняли, что медики, то есть целые полевые госпитали — являются неотъемлемой частью любых маневров. В США, несмотря на мощную разведку, ничего толком не знают о технике подготовки, механике сборов и многих других нюансов, обычных для советской, а теперь и российской армии. Поэтому и оперируют пропагандисты Пентагона и Белого дома заведомо ложными, во многом фантастическими тезисами.

Ранее украинский военный эксперт Юрий Дудкин рассказал, в каких масштабах уничтожали украинские ВВС во времена независимости.

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