Николай Цискаридзе хотел бы быть ведущим шоу «Танцы со звездами», а не членом жюри

Москва, 30 января. Балетный хореограф Николай Цискаридзе поделился подробностями закулисья телепроекта «Танцы со звездами». Танцор признался, что предпочел бы оказаться на месте ведущего шоу, а не среди судей.

«Танцы со звездами» продолжились на Первом канале 13-м сезоном. В этот раз все участники проекта выйдут в финал, поэтому судьям предстоит сделать непростой выбор в попытках определить победителя. Николай Цискаридзе заверил в интервью РИА Новости, что все решения членов жюри спонтанны, а он сам хотел бы сменить роль в телепроекте.

«Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес», — поделился хореограф.

Цискаридзе также признался, что был потрясен уровнем сложности: выступления артистов на паркете ничуть не уступали подготовке звезд в шоу «Ледниковый период». По словам хореографа, за все сезоны его больше всего удивила телеведущая Лера Кудрявцева, которая дошла до финала вопреки его ожиданиям.

Шоу «Танцы со звездами» рискует лишиться Марии Мироновой в составе участников. Артистке пришлось временно отказаться от выступлений из-за проблем со здоровьем.