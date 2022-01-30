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Марокко намерено вновь открыть представительство в Триполи

Весь мир
Марокко намерено вновь открыть представительство в Триполи
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 30 января. Делегация из Марокко прибыла в Триполи в рамках подготовки к возобновлению деятельности консульства.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) на своей странице в Facebook. Согласно заявлению, делегацию возглавляет глава Департамента по делам Союза арабского Магриба в МИД Марокко. В ее состав входит ряд высокопоставленных должностных лиц министерства.

Консульство Рабата в Триполи прекратило свою деятельность восемь лет назад на фоне сложной ситуации с безопасностью. После 2014 года оно продолжало работать за пределами североафриканского государства.

Совместный ливийско-марокканский дипломатический комитет принял 27 ноября 2021-го решение облегчить выдачу виз гражданам двух стран. В настоящее время ведутся переговоры по восстановлению диппредставительства Рабата. Оно возобновит предоставление консульских услуг.

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