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Глава регулятора ФРГ: решение о сертификации «СП-2» вряд ли примут до конца июня

Экономика
Глава регулятора ФРГ: решение о сертификации «СП-2» вряд ли примут до конца июня
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 30 января. Решение о сертификации оператора Nord Stream 2 едва ли будет принято до конца июня 2022 года. Такое заявление сделал глава регулятора ФРГ Йохен Хоман.

Он отметил, что регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, требуемых для изучения заявки о сертификации оператора «Северного потока — 2».

Строительство российского трубопровода «СП-2» завершилось 10 сентября 2021 года, однако магистраль пока не начала свою работу. Газопровод проложен от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок голубого топлива в Европу.

Западные политики выдвигают новые требования для сертификации проекта «Северный поток — 2». Наряду с этим они оставляют без внимания шаги «Газпрома» навстречу.

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германия газопровод северный поток - 2
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