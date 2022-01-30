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Брат Марата Башарова объяснил, почему актер не приехал на похороны родного отца

Шоу-бизнес
Брат Марата Башарова объяснил, почему актер не приехал на похороны родного отца
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Москва, 30 января. Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров не смог присутствовать на похоронах отца в августе прошлого года из-за гастролей в другом городе.

Башаров впервые увидел своего отца в 45 лет. О его существовании он узнал только в подростковом возрасте. Несмотря на такую судьбу, актер не был обделен родительской любовью, так как его воспитывал отчим.

Встреча звезды сериала «Граница: Таежный роман» с биологическим отцом во время съемок передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ была первой и последней для них. В августе прошлого года родителя Башарова не стало, но он не смог приехать на его похороны.

Вялит Билялетдинов объяснил, что его сводный брат не попрощался с отцом, так как был на гастролях со спектаклем. Башаров отправил родственнику 100 тысяч рублей, чтобы тот смог покрыть расходы на погребение.

«Так он посчитал нужным. Даже если бы прислал рубль, я бы не обиделся», — объяснил Билялетдинов в эфире передачи «Звезды сошлись».

Ранее Башаров рассказал о своих отношениях с бывшими женами, в частности, с актрисой Екатериной Архаровой, которая обвинила его в домашнем насилии. Артист возмутился, что «пощечина на кухне» считается жестоким избиением.

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