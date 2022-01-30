Попытки Авакова убедить украинцев в «непобедимости» ВСУ насмешили Кедми

Москва, 30 января. Политолог Яков Кедми назвал абсолютно безграмотным экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, который заявил, что российская армия «не сможет» противостоять ВСУ.

Эксперта насмешили попытки Авакова убедить украинцев в «непобедимости» ВСУ. Он подверг критике слова экс-министра, сказанные им в эфире ток-шоу «Гордон», где в очередной раз обсуждалось якобы «готовящееся вторжение России». Аваков заявил, что в случае начала активных боевых действий российская сторона «потеряет гораздо больше» военнослужащих, чем ВСУ, передает «ПолитЭксперт».

Кедми не смог сдержать возмущения после этих слов. Эксперт неудобной правдой о ВСУ обнулил заявление Авакова о высокой боеспособности украинской армии. По его словам, она не в состоянии тягаться с серьезным противником. Устаревшее вооружение западного производства, которым в прямом эфире пытался хвастаться бывший глава МВД Украины, никак не поможет войскам.

«То старье, которое прислали англичане, которое надо давно уже списать, это противотанковое оружие против современных танков? Он же смотрит на карты, которые были поставлены из США, из газет, где он взял оперативно-тактические батальонные группы. С какого времени он решил, что именно так воюет российская армия?» — поинтересовался эксперт в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что РФ ни на кого не собирается нападать. Примечательно, что даже в НАТО указывают на отсутствие у Москвы каких-либо агрессивных планов в отношении Киева.