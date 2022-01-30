Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 17:26
17:26
Политика
Владимир Путин продемонстрировал знание итальянского языка на встрече с бизнесменами
17:26
Армия
Читатели Daily Express посоветовали НАТО отказаться от агрессивных планов против России
17:23
Общество
Ямальские зоозащитники вновь отправили в тундру вернувшихся к людям белых медвежат
17:22
Общество
Почти 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
17:20
Весь мир
Конгресс США не смог договориться о бюджете для «плана Байдена»
17:19
Экономика
Мировые цены на уголь вернулись к рекордному росту из-за ситуации на Украине
17:18
Экономика
Число действующих буровых установок в США превысило 600 штук
17:18
Происшествия
Суд в Египте приговорил десять человек к смертной казни за подготовку терактов
17:17
Происшествия
Таксист насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Новосибирске
17:16
Политика
The Guardian: в Италии переизбран президент Маттарелла, который не хотел баллотироваться
Все новости

Попытки Авакова убедить украинцев в «непобедимости» ВСУ насмешили Кедми

Армия
Попытки Авакова убедить украинцев в «непобедимости» ВСУ насмешили Кедми
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 30 января. Политолог Яков Кедми назвал абсолютно безграмотным экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, который заявил, что российская армия «не сможет» противостоять ВСУ.

Эксперта насмешили попытки Авакова убедить украинцев в «непобедимости» ВСУ. Он подверг критике слова экс-министра, сказанные им в эфире ток-шоу «Гордон», где в очередной раз обсуждалось якобы «готовящееся вторжение России». Аваков заявил, что в случае начала активных боевых действий российская сторона «потеряет гораздо больше» военнослужащих, чем ВСУ, передает «ПолитЭксперт».

Кедми не смог сдержать возмущения после этих слов. Эксперт неудобной правдой о ВСУ обнулил заявление Авакова о высокой боеспособности украинской армии. По его словам, она не в состоянии тягаться с серьезным противником. Устаревшее вооружение западного производства, которым в прямом эфире пытался хвастаться бывший глава МВД Украины, никак не поможет войскам.

«То старье, которое прислали англичане, которое надо давно уже списать, это противотанковое оружие против современных танков? Он же смотрит на карты, которые были поставлены из США, из газет, где он взял оперативно-тактические батальонные группы. С какого времени он решил, что именно так воюет российская армия?» — поинтересовался эксперт в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что РФ ни на кого не собирается нападать. Примечательно, что даже в НАТО указывают на отсутствие у Москвы каких-либо агрессивных планов в отношении Киева.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Попытки Авакова убедить украинцев в «непобедимости» ВСУ насмешили Кедми
украина россия всу кедми
Комментировать