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Никакого снобизма: актер Евгений Дятлов рассказал, каким ему запомнился Леонид Куравлев

Общество
Никакого снобизма: актер Евгений Дятлов рассказал, каким ему запомнился Леонид Куравлев
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

В возрасте 85 лет скончался советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. О своей дружбе и работе со всенародно любимым артистом в беседе с ФАН рассказал российский актер театра, кино и дубляжа, певец, музыкант, телеведущий; заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с актером в шестом, седьмом и восьмом сезонах проекта «Улицы разбитых фонарей».

«Прекрасный человек. Роли, которые он сыграл, говорят сами за себя. Замечательный актер, которого я с самого детства любил, всегда выражал ему эту любовь, как только мы с ним познакомились. Я говорил, насколько он для меня дорог и любим. У нас как-то сразу установились очень теплые отношения», — сообщил артист.

Евгений Дятлов также назвал наиболее яркие отличительные черты Леонида Куравлева.

«Он был очень добрый. Всегда готов к работе, знал текст. Видел и контролировал всю ситуацию. Никогда не устанавливал производственных рамок. Никакого снобизма, хотя имел [на него] полное право с таким опытом. Замечательный человек. У нас были задушевные беседы. Он делился своими мыслями. Иногда даже рассказывал о своей семье», — сказал собеседник ФАН.

Никакого снобизма: артист Дятлов рассказал, каким ему запомнился актер Куравлев
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он припомнил еще одну примечательную деталь в общении с артистом.

«Он всегда говорил о своих партнерах или режиссерах только по-доброму. Вспоминал хорошие, интересные, смешные истории. Они никогда не подчеркивали какие-то недостатки людей. Каждый раз, когда мы разговаривали, в конце он всегда упоминал Василия Макаровича Шукшина. Всегда очень по-душевному о нем вспоминал. У них были хорошие отношения», — подытожил телеведущий.

Ранее артистка Инна Чурикова в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве. По ее словам, он умел вживаться в образ настолько реалистично, словно всегда был этим героем.

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