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Аналитик Скрябин назвал условие для нефти по 100 долларов за баррель

  /   Обновлено: 30 января 2022 16:52
Экономика
Аналитик Скрябин назвал условие для нефти по 100 долларов за баррель
Global Look Press  /  ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press

Москва, 30 января. Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, если свободные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых при продолжении восстановления мировой экономики, рассказал РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Он объяснил, что темпы роста экономики США позволяют говорить о росте спроса. Аналитик обратил внимание, что в четвертом квартале 2021 года американский ВВП увеличился на 6,9% при ожидаемых 5,5%.

«Более того, риски конфликта и жестких санкций по отношению к России как к одному из крупнейших участников глобального рынка энергоресурсов добавляют неопределенности и как результат приводят к дополнительному спросу на нефть», — добавил Скрябин.

На этой неделе котировки нефти достигли максимума за последние семь лет. Эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов считает, что на следующей неделе рынок ожидает коррекция.

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нефть прогноз мировая экономика ОПЕК+ скрябин
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