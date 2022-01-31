Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 07:05
06:33
Политика
Пользователи «ВКонтакте» высмеяли НАТО после признания о ненападении России
06:28
Шоу-бизнес
Продюсер «Мира Юрского периода» намекнул на четвертую часть
06:15
Политика
Депутата Рады Бужанского поверг в шок одновременный запуск Украиной всех энергоблоков АЭС
06:05
Общество
Невролог Прокопенко предупредил о возможном инсульте после коронавируса
06:00
Увести европейских концессионеров: как мешали строительству «Северного потока — 2»
05:42
Шоу-бизнес
Винсент Д"Онофрио хотел бы сыграть в «Человеке-пауке — 4»
05:37
Происшествия
NYP: «Мисс США» 2019 года скончалась в Нью-Йорке
05:25
Экономика
Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне бензина в Европе
05:17
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололеда
04:59
Общество
Юрист Краснова предостерегла арендаторов жилья от нарушения правил проживания
Все новости

Увести европейских концессионеров: как мешали строительству «Северного потока — 2»

Увести европейских концессионеров: как мешали строительству «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель долгое время объясняла Западу, что трубопровод «СП-2» исключительно важен для немецкой экономики. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

По его словам, весь период строительства газопровода «Северный поток — 2» ему пытались вставить палки в колеса геополитические соперники России, не желавшие усиления ее экономических связей с Европой.

«В частности, постоянно пытались увести европейских концессионеров и инвесторов из этого проекта, — сказал депутат. — Вспомните, как был вынужден прекратить свою работу над «СП-2» швейцарский трубоукладчик, поскольку к владеющей им компании американцы угрожали применить санкции!»

Парламентарий добавил, что в России изначально знали, что Соединенные Штаты не станут «устилать розами» работы по строительству трубопровода.

«Увести европейских концессионеров»: как мешали строительству «Северного потока—2»
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Однако такое чрезмерное противостояние сугубо экономическому проекту было ненормальным, — сказал он. — И здесь надо отметить, что только жесткая позиция Германии спасла «Северный поток — 2». Немцы вели себя очень мужественно! Так, канцлер Ангела Меркель все время давала понять, что «СП-2» исключительно важен для немецкой экономики и что его ни в коем случае не следует закрывать».

Австрия, по словам собеседника ФАН, занимала аналогичную позицию.

«Так что я надеюсь, что здравый смысл и логика в этой ситуации возобладают», — резюмировал Морозов.

Ранее политолог Антон Бредихин назвал три фронта, по которым может пойти эскалация конфликта с Украиной.

Вернуться назад
Все новости / Увести европейских концессионеров: как мешали строительству «Северного потока — 2»
россия сша германия морозов сп-2
Комментировать