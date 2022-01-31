Увести европейских концессионеров: как мешали строительству «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель долгое время объясняла Западу, что трубопровод «СП-2» исключительно важен для немецкой экономики. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

По его словам, весь период строительства газопровода «Северный поток — 2» ему пытались вставить палки в колеса геополитические соперники России, не желавшие усиления ее экономических связей с Европой.

«В частности, постоянно пытались увести европейских концессионеров и инвесторов из этого проекта, — сказал депутат. — Вспомните, как был вынужден прекратить свою работу над «СП-2» швейцарский трубоукладчик, поскольку к владеющей им компании американцы угрожали применить санкции!»

Парламентарий добавил, что в России изначально знали, что Соединенные Штаты не станут «устилать розами» работы по строительству трубопровода.

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«Однако такое чрезмерное противостояние сугубо экономическому проекту было ненормальным, — сказал он. — И здесь надо отметить, что только жесткая позиция Германии спасла «Северный поток — 2». Немцы вели себя очень мужественно! Так, канцлер Ангела Меркель все время давала понять, что «СП-2» исключительно важен для немецкой экономики и что его ни в коем случае не следует закрывать».

Австрия, по словам собеседника ФАН, занимала аналогичную позицию.

«Так что я надеюсь, что здравый смысл и логика в этой ситуации возобладают», — резюмировал Морозов.

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