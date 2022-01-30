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Защитник Рамос получил травму на тренировке «ПСЖ»

Спорт
Защитник Рамос получил травму на тренировке «ПСЖ»
Global Look Press  /  JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de

Париж, 30 января. Защитник «ПСЖ» и сборной Испании по футболу Серхио Рамос получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба французского клуба.

Согласно имеющимся данным, 35-летнему футболисту предписан период отдыха из-за легкой травмы правой икры, полученной в четверг на тренировке.

«Повреждение будет повторно оценено в середине недели», — следует из сообщения.

Напомним, испанец перебрался в ряды парижан из мадридского «Реала» на правах свободного агента летом, но не появлялся на поле до ноября из-за восстановления после операции.

В составе «галактикос» Рамос пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал престижнейший клубный турнир — Лигу чемпионов.

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