Защитник Рамос получил травму на тренировке «ПСЖ»

Париж, 30 января. Защитник «ПСЖ» и сборной Испании по футболу Серхио Рамос получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба французского клуба.

Согласно имеющимся данным, 35-летнему футболисту предписан период отдыха из-за легкой травмы правой икры, полученной в четверг на тренировке.

«Повреждение будет повторно оценено в середине недели», — следует из сообщения.

Напомним, испанец перебрался в ряды парижан из мадридского «Реала» на правах свободного агента летом, но не появлялся на поле до ноября из-за восстановления после операции.

В составе «галактикос» Рамос пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал престижнейший клубный турнир — Лигу чемпионов.