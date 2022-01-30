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Лавров: Россия хочет равноправных и добрых отношений с США

Политика
Лавров: Россия хочет равноправных и добрых отношений с США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. РФ стремится выстраивать с Соединенными Штатами взаимоуважительные и позитивные отношения, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Недавно Москва опубликовала проекты соглашений в сфере безопасности. В США отметили, что инициативы содержат «очень позитивные вещи», но Вашингтон не готов отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО. Лавров пояснил, что Россия хочет лишь равноправных отношений с Соединенными Штатами.

«Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — подчеркнул дипломат в эфире программы «Воскресное время».

Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал, что Москва предоставит реакцию на ответы Вашингтона в сфере безопасности в течение нескольких дней. В консультациях также могут принять участие страны-союзники России, сообщил член Совфеда.

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Все новости / Политика / Лавров: Россия хочет равноправных и добрых отношений с США
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