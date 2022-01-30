Звезду «Афони» Леонида Куравлева похоронят во вторник в Москве

Москва, 30 января. Церемония погребения народного артиста РСФСР Леонида Куравлева состоится во вторник, 1 февраля.

Представитель Союза кинематографистов России сообщил, что Куравлева могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония состоится на следующей неделе.

«Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник, скорее всего, на Троекуровском кладбище», — сообщил представитель союза РИА Новости.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Звезда фильма «Афоня» скончался в возрасте 85 лет из-за остановки сердца. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.

Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить его на Троекуровском кладбище. Там покоится его супруга Нина Куравлева, которую он всю жизнь любил.