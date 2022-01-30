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Пандемия стимулирует рост продаж люксовых особняков в Европе

Экономика
Пандемия стимулирует рост продаж люксовых особняков в Европе
pixabay.com

Гамбург, 30 января. Премиальные европейские дома все чаще находят своих покупателей, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Элитные особняки на территории Европы становятся популярной инвестицией. Обеспеченные европейцы значительно регулярнее начали обращаться за подобными лотами, констатируют специалисты агентства недвижимости из Германии Engel & Völkers.

Данная организация работает в 30 государствах мира. Согласно отчету фирмы, в прошлом году ей удалось реализовать вдвое больше недвижимости (+97%) в ценовой группе от 5 до 10 млн евро, если сравнивать с результатами 2020 года.

«У нас значительно вырос спрос, особенно на недвижимость премиум-класса от двух миллионов евро», — фиксируют схожую тенденцию в Poll Immobilien из Франкфурта.

Если говорить об основных покупателях, то национальность клиентов сильно разнится по конкретным регионам Европы. К примеру, в Германии все чаще покупают премиальное жилье состоятельные немцы. При этом они же, а также швейцарцы и австрийцы предпочитают люксовые дома в Средиземноморье.

«В Греции большинство покупателей приезжают из региона DACH ( Германия, Австрия, Швейцария — Прим. ред.), за ними следуют потенциальные покупатели из Франции и Великобритании», — рассказывает гендиректор Engel & Völkers Свен Одиа.

На Майорке, например, основная часть покупателей элитной недвижимости — это граждане ФРГ (66%), а также небольшой процент британцев (9%). Эксперты считают, что на востребованность данного вида жилья влияет распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничения, а также растущая инфляция.

Если говорить о российском рынке, то с точки зрения выгодности инвестиций в недвижимость можно выделить Калининград. Город вошел в соответствующий рейтинг по привлекательности вложений в жилье.

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Все новости / Экономика / Пандемия стимулирует рост продаж люксовых особняков в Европе
германия европа жилье элитная недвижимость
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