Мэр Хабаровска Кравчук назвал контроль за хозяевами способом борьбы с бездомными животными

Хабаровск, 30 января. Беспечность людей приводит к появлению на улицах российских городов большого количества бродячих собак, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Он предложил внести в закон «Об ответственном обращении с животными» ряд поправок, касающихся непосредственно владельцев питомцев. По словам мэра, это может быть специальный паспорт.

«Во-первых, надо думать всем нам и вносить изменения в федеральный закон по отношению ни к животным, а к тем, кто хочет приобрести собаку и содержит ее. Чтобы этот человек, так же как и собака, имел какой-то паспорт, что он отвечает за этого четвероногого, чтобы был контроль», — объяснил Кравчук во время прямого эфира в Instagram.

Он также призвал отвечать за питомца «до последнего дня его жизни». Мэр подчеркнул, что людям необходимо объяснять, как заботиться и ухаживать за животными, не создавая проблем окружающим.

Эксперты ранее раскритиковали принятый 498-й Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». По их мнению, кастрация бездомных собак не останавливает их от участия в охоте стаи.