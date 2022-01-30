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Основательница Wildberries Бакальчук рассказала о тратах своей семьи

Экономика
Основательница Wildberries Бакальчук рассказала о тратах своей семьи
youtube.com  /  Prt Scr / Pavel Lopatinskiy

Москва, 30 января. Больше всего денег в семье основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук уходит на «новые впечатления, путешествия, общение». Об этом российская бизнесвумен рассказала в беседе с Marie Claire Russia.

Она описала важную семейную традицию — ездить в январе с супругом, семерыми детьми и близкими родственниками на несколько дней кататься на лыжах. До пандемии такая же традиция у Бакальчуков была и летом, когда тем же составом они летали на Кипр.

«Это и общение, и смена картинки, и спорт, и воспитание в детях семейственности. Четыре в одном» — обозначила Бакальчук задачи подобных поездок.

Крупное число денег в ее семье уходит также на образование детей. При этом стереотипные атрибуты «красивой жизни» — квартиры, машины, яхты —Бакальчук вовсе не интересуют.

Оборот Wildberries увеличился по итогам 2021 года почти вдвое. Наиболее популярными категориями товаров остались одежда, обувь и аксессуары.

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