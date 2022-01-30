Аналитик Галактионов ожидает коррекции нефтяных цен после семилетних максимумов

Москва, 30 января. Цены на нефть после семилетнего максимума начнут снижаться в рамках коррекции рынка. Такое мнение озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Он отметил, что одним из драйверов роста цен стала геополитическая напряженность на Дальнем Востоке, которая несла в себе риски перебоев с поставками. Поддержку рынку также оказывает сохраняющийся дефицит предложения, добавил аналитик.

По его словам, негативным фоном может выступить укрепление доллара. Галактионов напомнил, что на прошлой неделе Федеральная резервная система США четко обозначила курс на ужесточение денежно-кредитной политики, что должно способствовать повышению курса американской валюты. Как ожидает эксперт, на следующей неделе котировки нефти будут находиться в диапазоне 86-89 долларов за баррель.

Первый замдиректора-распорядителя МВФ Гита Гопинат ранее предупредила, что обострение ситуации на Украине способно привести к росту цен на нефть и газ. По ее словам, этот фактор может вызвать ускорение глобальной инфляции.