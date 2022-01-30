Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 17:26
17:23
Общество
Ямальские зоозащитники вновь отправили в тундру вернувшихся к людям белых медвежат
17:22
Общество
Почти 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
17:20
Весь мир
Конгресс США не смог договориться о бюджете для «плана Байдена»
17:19
Экономика
Мировые цены на уголь вернулись к рекордному росту из-за ситуации на Украине
17:18
Экономика
Число действующих буровых установок в США превысило 600 штук
17:18
Происшествия
Суд в Египте приговорил десять человек к смертной казни за подготовку терактов
17:17
Происшествия
Таксист насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Новосибирске
17:16
Политика
The Guardian: в Италии переизбран президент Маттарелла, который не хотел баллотироваться
17:15
Спорт
Надаль победил Медведева в финале AO-2022
17:14
Шоу-бизнес
Телеведущая Дана Борисова насчитала 150 порезов на теле дочери
Все новости

Экономист Делягин рассказал, с какими вызовами столкнется мировая экономика в 2022 году

Экономика
Экономист Делягин рассказал, с какими вызовами столкнется мировая экономика в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. Текущий год принесет гораздо больше проблем, чем прошлый. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин, передает «Украина.ру».

По его словам, высокие цены на газ приведут к закрытию большого числа предприятий и заводов по всей планете. Также это спровоцирует проблемы с продовольствием. Глобальную экономику ждет распад на несколько регионов, добавил экономист.

Граждан РФ, по мнению Делягина, ждет сокращение уровня жизни, но не в драматическом ключе. Украину же ожидает иная картина: драматическая нищета будет стремительно возрастать, добавил эксперт.

Политические лидеры западных государств и ряд СМИ нагнетанием истерии о приближающемся начале войны на Украине дестабилизируют экономику страны. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Делягин рассказал, с какими вызовами столкнется мировая экономика в 2022 году
украина прогноз делягин
Комментировать