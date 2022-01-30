Экономист Делягин рассказал, с какими вызовами столкнется мировая экономика в 2022 году

Москва, 30 января. Текущий год принесет гораздо больше проблем, чем прошлый. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин, передает «Украина.ру».

По его словам, высокие цены на газ приведут к закрытию большого числа предприятий и заводов по всей планете. Также это спровоцирует проблемы с продовольствием. Глобальную экономику ждет распад на несколько регионов, добавил экономист.

Граждан РФ, по мнению Делягина, ждет сокращение уровня жизни, но не в драматическом ключе. Украину же ожидает иная картина: драматическая нищета будет стремительно возрастать, добавил эксперт.

Политические лидеры западных государств и ряд СМИ нагнетанием истерии о приближающемся начале войны на Украине дестабилизируют экономику страны. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.