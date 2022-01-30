МИД Украины раскритиковал планы Путина по соцвыплатам для жителей Донбасса

Киев, 30 января. Российские социальные выплаты для жителей Донбасса нарушают суверенитет Украины, говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.

Это заявление стало реакцией на поручение со стороны президента России Владимира Путина к правительству о рассмотрении вопроса о возможности предоставления выплат гражданам РФ в Донецкой и Луганской народных республиках. Предполагается, что подать заявление на социальную помощь можно будет через портал «Госуслуги».

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины», — говорится в сообщении МИД Украины.

Стоит отметить, что ВСУ по-прежнему продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Не так давно два населенных пункта остались без света из-за попадания снаряда в линию электропередач.