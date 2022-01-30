Банк России подсчитал объем наличных денег в обращении

Москва, 30 января. Центробанк зафиксировал рост объема наличных денег в свободном обращении.

Количество налички в обращении к 1 января нынешнего года достигло 14,1 трлн рублей. За весь год значение увеличилось на 0,7 трлн рублей или около 5%, что подтверждают данные Банка России.

Регулятор наблюдает повышение доли пятитысячных банкнот, которых стало в общем числе купюр больше на 2% (33% против 31%). Доля тысячных банкнот сократилась (22% против 23%). Купюр номиналом 500 рублей также стало меньше — их доля составила 7% вместо 8% ранее.

«Ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет, наблюдались в основном сезонные колебания объема наличных в обращении. В декабре отмечался традиционный предновогодний всплеск спроса», — подчеркнул заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский напомнил россиянам, что свои сбережения лучше переводить в финансовые активы вместо того, чтобы хранить их в виде налички.