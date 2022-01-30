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Леонид Куравлев перед смертью написал свое имя на надгробии супруги

Общество
Леонид Куравлев перед смертью написал свое имя на надгробии супруги
Кадр из фильма «Афоня»

Москва, 30 января. Актер Леонид Куравлев ушел из жизни через десять лет после утраты своей супруги Нины. За несколько лет до своей смерти артист написал свое имя на могиле жены.

Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Последние десять лет жизни артист провел затворником из-за утраты жены Нины, с которой прожил в браке более 50 лет. Жена актера похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. На ее могиле установлена скромная надгробная плита.

Художник Никас Сафронов утверждал, что изначально Куравлев планировал сделать «что-то грандиозное», но затем ограничился минималистичным дизайном памятника. На камне выгравировано лишь имя Нины, однако внизу также можно увидеть имя и самого артиста, передает канал РЕН ТВ.

Куравлев хотел быть похороненным рядом с супругой. Родственники намерены добиться исполнения воли покойного артиста.

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