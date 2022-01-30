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Китай поможет правительству Никарагуа построить жилье для бедных

  /   Обновлено: 30 января 2022 16:21
Весь мир
Китай поможет правительству Никарагуа построить жилье для бедных
Global Look Press  /  Yue Yuewei/XinHua

Манагуа, 30 января. Правительство Никарагуа подписало соглашение с КНР с целью строительства тысяч домов для бедных и работающих семей. Об этом сообщила вице-президент Росарио Мурильо.

«Власти КНР одобрили важный проект по сотрудничеству с Никарагуа и никарагуанским народом. Это крупная программа жилищного строительства по всей стране», — заявила Мурильо.

Вице-президент отметила, что проекты домов подготавливаются при совместной работе Никарагуанского института городского и сельского жилищного строительства с Министерством транспорта Никарагуа. На данный момент неизвестны точное количество и стоимость новых домов.

«План рассчитан на три года, и он улучшит положение десятков тысяч семей в 84 муниципалитетах. Никарагуанцы получат красивые, безопасные, достойные дома со всеми базовыми услугами», — подчеркнула Мурильо.

Вице-президент добавила, что готовятся государственные инфраструктурные проекты по строительству дорог, тротуаров и нового стадиона.

Правительство Никарагуа восстановило дипломатические отношения с КНР в декабре 2021 года, разорвав связи с Тайванем. После этого страны начали активное взаимодействие в разных сферах. Китай уже пожертвовал вакцины от коронавируса центральноамериканской стране и объявил о сотрудничестве с местными государственными телеканалами.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании для создания механизма политических консультаций, соглашение о взаимопомощи и еще один торговый договор.

Правительство Никарагуа стремится заключить соглашение о свободной торговле с КНР с целью установить выгодные экономические связи и привлечь инвестиции.

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