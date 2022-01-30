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Граждан РФ в феврале ждут новые размеры выплат и налогов

Экономика
Граждан РФ в феврале ждут новые размеры выплат и налогов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 января. Основные административные изменения, вступающие в силу в следующем месяце, имеют отношение к индексации пособий, пишет газета «Московский Комсомолец».

Индексация сразу множества социальных выплат ожидает россиян в последний зимний месяц. Повышены будут денежные пособия для граждан пенсионного возраста, инвалидов, ветеранов, семей с детьми и молодых родителей.

Начиная с 1-го числа месяца, индексация господдержки неработающим пенсионерам достигнет 8,6%. Размер соответствующей прибавки оценивается в 1,4 тыс. рублей. Средний объем страховой пенсии по старости составит после корректировок 18 984 рубля. Кроме того, на 8,4% будут индексироваться выплаты инвалидам, ветеранам и россиянам, ставшим нетрудоспособными в связи с травмой на производстве.

«Решение властей проиндексировать пенсии в соответствие с реальной инфляцией по итогам 2021 года, можно оценить только положительно. Результат превзойдет те ожидания, на которые люди были нацелены осенью 2021-го», — комментирует изменения кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Также, с 1 февраля маткапитал будут индексировать не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. Поэтому материнский капитал на первого ребенка будет равняться 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей, если семье еще не перечисляли деньги за первого сына или дочь.

В этом месяце будут дополнительно проиндексированы на 8,4% пособия на детей, после чего их размер вырастет до 20 472 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет увеличится до 7677 рублей.

Федеральная налоговая служба в грядущем месяце начнет получать данные о депозитах банковских клиентов. Налоговики будут мониторить уплату НДФЛ по вкладам. При этом уплатить налог обязуются граждане, имеющие на вкладе более миллиона рублей (либо получившие доход с процентов свыше 42,5 тыс. рублей).

Важным нововведением является увеличение на 5% акцизной ставки на спиртные напитки. В связи с этим можно ожидать, что стоимость алкоголя вырастет вслед за акцизом. Еще одним значимым коррективом является уход от больничных в бумажном формате — с 1 февраля такие документы будут оформляться только в электронном виде.

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