Путин посоветовал научиться создавать историю перед тем, как ее переписывать

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин считает, что перед тем, как переписывать историю, нужно научиться ее создавать. Эти слова напомнили в программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению президента, русских хотели лишить безоговорочной Победы. Путин подчеркнул, что подобные попытки начались еще в 2000-х годах. Он напомнил о кампании по поводу Договора о ненападении между Германией и СССР, который был подписан 23 августа 1939-го главой немецкого МИД Иоахимом фон Риббентропом и наркомом иностранных дел Советского союза Вячеславом Молотовым.

«На все это нужно смотреть в контексте исторических событий. И я бы тогда попросил вас вернуться к событиям сентября 1938 года, когда в Мюнхене были подписаны известные соглашения между нацистской Германий и западноевропейскими странами, которые позднее вошли в историю и называются часто Мюнхенский сговор», — рассказал он.

По результатам этого сговора Чехословакия была сдана нацистам, отметил Путин. Таким образом коллективный Запад намекнул верховному главнокомандующему ВС Германии Адольфу Гитлеру идти «на восток», считает президент РФ.

Ранее сообщалось, что долг каждого человека заключается в том, чтобы передать следующим поколениям правду о Второй мировой войне. Об этом заявил Путин.