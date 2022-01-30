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Евгения Симонова рассказала, каким Леонид Куравлев был на съемочной площадке

Общество
Евгения Симонова рассказала, каким Леонид Куравлев был на съемочной площадке
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 января. Актриса Евгения Симонова поделилась воспоминаниями о народном артисте РСФСР Леониде Куравлеве.

Симонова сыграла с Куравлевым роль в фильме «Афоня». Актриса рассказала, что артист был очень терпелив в работе с менее опытными коллегами.

«Леонид был одним из первых моих партнеров в кино. Я его прекрасно знала только по ролям — «Живет такой парень», и что он был кумиром и любимцем зрителей. А я никто — студентка между вторым и третьим курсом. И совсем ничего не умела в профессии. Началась работа. И, знаете, с ним было сразу как-то удивительно легко. Он проявлял на площадке чудеса терпения», — поделилась воспоминаниями Симонова в беседе с MK.ru.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

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смерть куравлев симонова
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