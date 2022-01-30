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Александр Лыков назвал покойного Леонида Куравлева героем своего времени

Общество
Александр Лыков назвал покойного Леонида Куравлева героем своего времени
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 30 января. Актер Александр Лыков почтил память советской кинозвезды Леонида Куравлева и высказался о его профессиональном таланте.

Леонид Куравлев прославился благодаря работе с культовыми советскими режиссерами, такими как Леонид Гайдай и Георгий Данелия. Лыков поделился воспоминаниями об актере и признался, что часто вспоминает эпизоды из фильмов с участием звезды.

«Это были знаковые такие фильмы, например, «Афоня», «Золотой теленок», «Жил такой парень». Он был героем своего времени, что было очень важно. Это достаточно редкое качество, а оно в нем присутствовало», — отметил артист.

Лыков также высказался о характере Куравлева. Он отметил в комментарии каналу RT, что обаяние и сердечность всегда были главными качествами артиста.

Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти артиста названа остановка сердца.

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